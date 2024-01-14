الملكى يكتسح برشلونة برباعية مقابل هدف ويتوج بكأس السوبر الإسباني للمرة الـ13

حقق فريق ريال مدريد فوزا عريضا على حساب غريمه فريق برشلونة بنتيجة 4-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الأحد على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

قاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الملكى وساهم بثلاثيته “هاتريك” للفوز بالكأس، حيث سجل ثلاثة أهداف في الدقائق 7، و10، و39 (من ركلة جزاء) وكان وراء الهدف الرابع الذي سجله مواطنه رودريغو في الدقيقة 64، بينما أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 33.

وقد شهدت المباراة طرد مدافع برشلونة الأوروجوياني رونالد أراوخو لحصوله على إنذارين.

وبهذا الفوز توج الريال بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه، ليصبح على بعد لقب واحد من معادلة برشلونة الأكثر تتويجا بالبطولة (14).

وثأر الريال من خسارته لقب كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي أمام برشلونة إثر هزيمته في النهائي بنتيجة 1-3.