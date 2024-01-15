” الرى”:  في إحتفال شعبي كبير…افتتاح ٨ محطات مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان

صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه وفى إطار المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية لخدمة الأشقاء بدول حوض النيل .. فقد تم تدشين عملية إنشاء عدد (٨) محطات مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان ( ٣ محطات بمنطقة لوبونوك – ٥ محطات بولاية جونجلي ) لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين .

وأشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون المثمر بين الدولتين في مجال الموارد المائية من خلال تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان الشقيق ، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري المصرية وبالتعاون مع نظيرتها بجنوب السودان بتنفيذ عدد (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية تخدم حوالى ١٠٠ ألف مواطن ، كما تنفذ الوزارة مشروعات للحد من مخاطر الأمطار وسدود لحصاد الأمطار للإستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطنى جنوب السودان ، بالإضافة لمشروعات تطهيرات بحر الغزال بمنطقة بنتيو بولاية الوحدة للحد من تأثيرات الفيضانات وما ينتج عن ذلك من منع إنتشار الأمراض والأوبئة وتسهيل حركة الملاحة النهرية في المنطقة .

الجدير بالذكر أنه تم يوم السبت الموافق ١٣ يناير ٢٠٢٤ ، وفي إحتفال شعبي كبير .. تدشين عملية إنشاء عدد (٣) محطات مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان في منطقة لوبونوك (أحد مدن ولاية وسط الإستوائية) وسط حفاوة وسعادة بالغة من المواطنين ، وبحضور السيد الدكتور/ جيمس واني ايقا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية ، بال ماي دينق وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان ، والسفير/ معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر بدولة جنوب السودان ، المهندس/ محمد عبد الروؤف علي مدير عام التعاون الفني بجنوب السودان ، والسادة مهندسي البعثة المصرية للري المصري بجوبا ، ولفيف من القيادات والمسئولين من البلدين .