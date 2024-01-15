الجزار “: توحيد شكل مآخذ المياه بجميع المحطات بالمحافظات والمدن الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بمسطرد بطاقة تصميمية 950 ألف م3 يومياً، والمأخذ المُغذى لها، لمتابعة سير العمل بمختلف مكونات ومراحل المحطة، يرافقه مسئولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهازين التنفيذي والتنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة. وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بمختلف مكونات المحطة (عنبر الطلمبات – المرشحات – المروقات – غيرها)، كما اطمأن على سير العمل بمعمل المحطة، والسحب الدورى للعينات بهدف جودة المياه المنتجة، وكذا اطمأن على توافر جميع المواد الكيميائية المستخدمة فى المعمل، وفى عملية تنقية المياه بالمحطة. وخلال جولته بمأخذ محطة مياه مسطرد، وجه الوزير بتوحيد شكل مآخذ المياه بجميع المحطات بالمحافظات والمدن الجديدة، كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمظهر اللائق للمحطات والمآخذ المغذية لها، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بأعلى جودة، بجانب أعمال الصيانة القياسية للأعمال المدنية والمعدات الكهروميكانيكية.

تجدر الإشارة إلى أن محطة مياه مسطرد، تتكون من 3 مراحل (الأولى بطاقة 450 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 1977، والثانية بطاقة 400 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 1984، والثالثة بطاقة 100 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة عام 2000)، وتخدم منطقتى (حدائق القبة – الهايكستب)، وبعض مناطق (مصر الجديدة – مدينة نصر – الزيتون – عين شمس – المطرية).