كأس أُمم إفريقيا 2023.. وتتوالى مفاجآت البطولة.. الكاميرون يقع فى فخ التعادل أمام غينيا

انتهت منذ قليل مباراة الكاميرون ضد غينيا بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 – 1، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم «الإثنين»، على ملعب ياموسكرو، فى بداية مشوارهما فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

بدأ منتخب غينيا بالتسجيل عن طريق اللاعب محمد بايو في الدقيقة العاشرة، من متابعة جيدة داخل منطقة جزاء الكاميرون وسط حالة من الارتباك الشديد لدى لاعبي الأسود بطريقة غريبة.

فيما سجل هدف التعادل لأسود الكاميرون، عن طريق اللاعب فرانك ماجري في الدقيقة 51 من عمر المباراة ليقتسم المنتخبان نقاط اللقاء.

وشهدت المباراة حالة طرد مباشر، حينما أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لكابتن منتخب غينيا فرنسوا كامانو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد العودة إلى تقنية الفار إثر عرقلة لاعب الكاميرون في منتصف الملعب.

ويلعب منتخب الكاميرون مع السنغال في مباراة قمة بالجولة الثانية، ويختتم مشواره فى دور المجموعات بمواجهة جامبيا يوم 23 يناير على ملعب «ياموسكرو».