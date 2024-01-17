كأس آسيا 2023.. «العنابى» يواجه طاجيكستان لتأكيد صدارة المجموعة

فى الرابعة والنصف من مساء اليوم «الأربعاء» بتوقيت القاهرة، وعلى ستاد «البيت»، يلتقى المنتخب القطرى مع نظيره منتخب طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا 2023 التى تستمر حتى 10 فبراير المقبل.

ويسعى «العنابى» اليوم لتحقيق الانتصار الثانى له على التوالى فى كأس آسيا 2023، وحصد الثلاث نقاط، وحسم تأهله لمنافسات دور الستة عشر من بطولة أمم آسيا مبكرا، بعد تحقيق انتصارًا سهلًا على نظيره منتخب لبنان، بثلاثة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما فى افتتاح منافسات النسخة الثامنة عشر من بطولة كأس آسيا 2023.

ويأتى «العنابى» في المجموعة الأولى بكأس أمم أسيا 2023، برفقة منتخبات لبنان والصين وطاجيكستان، ويتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا الصين وطاجيكستان برصيد نقطة لكل منهما، فيما يأتى منتخب لبنان رابعًا فى الترتيب دون أى رصيد من النقاط.

وكان منتخب طاجيسكتان تعادل سلبيا أمام نظيره المنتخب الصينى على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، فى الجولة الأولى من كأس آسيا 2023، تنص لوائح البطولة الآسيوية على التأهل إلى دور الـ16 للأول والثانى في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.