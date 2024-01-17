كأس الرابطة المصرية.. اليوم 3 لقاءات فى ختام الجولة الثانية لدور المجموعات

فى ختام ثانى جولات دور المجموعات من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة فى نسختها الثالثة، تقام اليوم «الأربعاء» 3 مباريات مثيرة، حيث يلتقي فريق زد إف سى مع نظيره فريق فاركو، فيما يحل فريق بيراميدز ضيفاً على فريق طلائع الجيش، وأخيراً يستضيف فريق سموحة نظيره فريق مودرن فيوتشر.

المصرى البورسعيدى يصطدم بالبنك الأهلى

في تمام الثالثة عصر اليوم «الأربعاء»، وعلى استاد برج العرب بالأسكندرية، موعدنا مع مواجهة مثيرة حينما يستضيف النادي المصري البورسعيدى نظيره البنك الأهلي، فى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة بالمجموعة الرابعة، والتى تضم معهما فريقى المقاولون العرب والجونة.

وكان النادي المصري قد فاز في الجولة الأولى على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف، فيما خسر البنك الأهلي أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الداخلية ضيفاً على إنبى

وفي تمام الساعة الخامسة مساء اليوم «الأربعاء» أيضًا، يحل فريق الداخلية ضيفاً على نظيره إنبي، في المباراة التي تقام على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى تضم معهما فريقا الإسماعيلي وسيراميكا.

وكان فريق الداخلية قد فاز في الجولة الأولى على فريق الإسماعيلي بهدف نظيف، فيما خسر إنبي أمام سيراميكا في نفس الجولة بثنائية دون رد.

ويأتى فريق سيراميكا فى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويليه الداخلية بنفس الرصيد، فيما يأتي الاسماعيلي في المركز الثالث ثم إنبي في المركز الرابع.

الإسماعيلى يستضيف سيراميكا

وتختتم هذه الجولة فى الخامسة مساء اليوم «الأربعاء»، حينما يستضيف ستاد الإسماعيلية، مواجهة قوية بين فريقا «الدراويش وسيراميكا كليوباترا، فى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة بكأس الرابطة.

وكان الإسماعيلي قد خسر في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف أمام الداخلية، فيما فاز سيراميكا على إنبي بثنائية نظيفة.

ويأتى فريق سيراميكا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويليه الداخلية بنفس الرصيد، فيما يأتي الاسماعيلي في المركز الثالث ثم إنبي في المركز الرابع.