كأس الأمم الأفريقية  لكرة اليد.. مصر أمام غينيا فى مباراة الافتتاح الليلة

تبدأ اليوم «الأربعاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى بإستاد القاهرة و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام مباراة الإفتتاح بين منتخب «الفراعنة» لكرة اليد، والمستضيف للبطولة أمام منتخب غينيا ضمن المجموعة الثانية، فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، بعد حفل الإفتتاح الذى ينطلق فى السادسة مساءا وطابور عرض للمنتخبات المشاركة.

ويشهد حفل افتتاح أمم أفريقيا لليد حضور رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد حسن مصطفى، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، ومسئولو الاتحاد الأفريقى ومندوبو الدول المشاركة.

ومن المنتظر أن يشهد أول أيام البطولة منافسات قوية بعد مباراة الفراعنة، بين كلا من الكونغو الديمقراطية مع زامبيا و كاب فيردى مع رواندا ضمن المجموعة الأولى، والكاميرون مع الكونغو برازافيل فى المجموعة الثانية، فيما يلتقى الجزائر مع الجابون والمغرب مع ليبيا فى المجموعة الثالثة، وأنجولا مع نيجيريا وتونس مع كينيا ضمن المجموعة الرابعة .

وسيواجه متصدر المجموعة الثانية «مجموعة الفراعنة» مع وصيف المجموعة الرابعة «مجموعة تونس»، فيما سيلاقى وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة فى ربع نهائى البطولة.

أما فى حال فوز مصر وتونس فى الدور ربع النهائى سيلعب المنتخبان فى نصف النهائى.

منتخب «الفراعنة» لكرة اليد قام بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان باستور، بالاستعداد الجيد لأمم أفريقيا، فقد حقق الفوز على هولندا 30-28 والنرويج 28-23 فى الدورى الذهبى بالدنمارك، فيما تلقى خسارة وحيدة أمام الدنمارك بنتيجة 34-31 فى مباراة.

يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل الفوز برصيد 8 ألقاب، أعوام، 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين.