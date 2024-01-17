بعد توقف مصنع أبو قرقاص ..  نقيب الفلاحين: تدنى سعر الطن سبب عزوف المزارعين عن توريد القصب للحكومة 

أكد “حسين عبد الرحمن أبو صدام” نقيب عام الفلاحين أن تدنى سعر التوريد للطن من محصول قصب السكر هذا الموسم الذى حددته وزارة التموين بسعر 1500 جنيها هو السبب الرئيسي لتوقف مصنع أبو قرقاص عن صناعة السكر ،لأن تحديد سعر التوريد ب 1500 جنيه أدى إلى عزوف الفلاحين بمحافظة المنيا عن توريد القصب للمصنع ،وحتى الكميات التى تم التعاقد معها وتم توريدها للمصنع لم تتمكن من تشغيل العصارات وبالتالى توقف المصنع عن الإنتاج ولكن مع بداية حصاد محصول البنجر فى مارس سيتم تشغيل العصارات وانتاج السكر من البنجر ،وبالفعل قام المصنع بتحويل كميات القصب لديه إلى مصنع جرجا.

وأشار أن المزارعين قاموا ببيع المحصول إلى مصانع العسل خاصة أن محافظة المنيا قريبة من محافظات وجه بحرى ،كما أن مصانع العسل قامت بشراء المحصول بسعر 3000 للطن ،وهناك من تعاقد على الفدان ب 100 الف جنيه وبالتالى المزارع يبحث عن أعلى سعر يحقق له الربحية ولذلك اتجه إلى توريد المحصول إلى مصانع العسل.