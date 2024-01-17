كأس آسيا 2023.. لبنان تتعادل مع الصين وتحقق أول نقطة في البطولة

في بداية الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، وضمن بطولة كأس آسيا، تعادل منتخبا لبنان والصين سلبيا اليوم «الأربعاء»، على ملعب الثمامة في الدوحة.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الصيني رصيده إلى نقطتين، بعدما تعادل سلبيًا أيضًا في المباراة الأولى التى كان قد خاضها ضد منتخب طاجيكستان، فيما حصد لبنان أول نقطة له بعد ما كان قد خسر أمام منتخب قطر 0-3 في افتتاح البطولة.

ويتبقى لمنتخب لبنان مباراة واحدة فى دور المجموعات، عندما يلتقى بمنتخب طاجيكستان يوم «الإثنين» المقبل، في حين تلتقي الصين مع قطر الدولة المضيفة في التوقيت نفسه.

ودخل المنتخب اللبناني المباراة بهدف محو الخسارة أمام قطر في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية، وإنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني، إلا أن العقم الهجومي في المنتخب اللبناني حال دون تحقيقه نتيجة إيجابية، رغم الفرص العديدة التي سنحت له لا سيما في الشوط الأول، وباتت حظوظه تتوقف من خلال الفوز في مباراته الأخيرة.

ويتأهل إلى دور الـ16 أوائل وثواني المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.