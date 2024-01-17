بعد مباراة مثيرة فى كأس الرابطة.. المصرى تعادل مع البنك الأهلى 2/2

في اللقاء الذي جمعهما اليوم «الأربعاء» منذ قليل، على استاد برج العرب، فى مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس الرابطة، تعادل البنك الأهلي مع المصري بهدفين لكلا منهما.

سجل لاعب المصري البورسعيدى ميدو جابر، هدف تقدم في الدقيقة 38 من تصويبة مباشرة بعد متابعته للكرة المرتدة من رأس مدافع البنك الأهلي وسددها على يمين مرمى حسن شاهين، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف.

وسجل جريندو هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 53، بعدما استغل كريم بامبو خطأ من دفاع المصري وانطلق في السماحة الخالية ومررها لجريندو الذي أودعها المرمى.

ثم يعود المصري للتقدم في الدقيقة 58، عن طريق عمرو سعداوي من متابعته لتمريرة من الجبهة اليمنى وسددها على يمين الحارس، قبل أن يسجل أحمد أيمن منصور هدف التعادل للبنك الأهلي بالخطأ في مرماه «نيران صديقة» في الدقيقة 68 بعد محاولة إبعاد عرضية اسحاقو يعقوبو.

وكان حكم اللقاء قد احتسب ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ثم عاد ليلغيها بعد الرجوع للـ«var»، بدعوى وجود تسلل على لاعب البنك الأهلي، ليستمر التعادل الإيجابي 2/2 حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة وصل المصري للنقطة الرابعة ليتصدر المجموعة، فيما وصل البنك الأهلي للنقطة الأولى في المركز الرابع.