كأس إفريقيا 2023.. المغرب  يرفع رأس العرب ويحقق أول فوز في ساحل العاج

فى مُستهل مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حقق منتخب «أسود الأطلس» فوزًا مستحقًا على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم «الأربعاء»، في كوت ديفوار.

أحرز أهداف منتخب المغرب اللاعبين، رومان سايس، وعز الدين اوناحي، ويوسف النصيري في الدقائق «30، 77، 80» على الترتيب.

وبهذا الفوز ينجح «أسود الأطلس» في تحقيق أول فوز عربي في كأس أمم إفريقيا، بانتصاره الكاسح بثلاثية نظيفة على تنزانيا، بعد تعادل مصر والجزائر وخسارة تونس وموريتانيا.

وكان المنتخب التنزانى قد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 70 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب «لوران بوكو» في مدينة سان بيدرو الإيفوارية «ساحل العاج»، بسبب الخشونة فى اللعب.

وتصدر منتخب المغرب، بذلك ترتيب المجموعة السادسة (F) برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي منتخبي جمهورية الكونغو وزامبيا، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

ويذكر أن المنتخبان لعبا المباراة في ظروف مناخية صعبة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية، فيما قاربت نسبة الرطوبة 80 بالمئة.