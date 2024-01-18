مع ضربة بداية لأمم أفريقيا لكرة اليد.. مصر تهزم غينيا 33 / 15 فى استاد القاهرة

فاز منتخب «الفراعنة» الأول لكرة اليد، على نظيره غينيا بنتيجة 33/15، فى أول مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى بإستاد القاهرة و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

وجاءت نتيجة الشوط الأول من اللقاء تقدم الفراعنة بنتيجة 18/7.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره منتخب الكونغو برازافيل يوم «الجمعة»، فى السادسة مساءًا قبل أن يختتم منافسات المجموعة الثانية بالدور الأول أمام الكاميرون، يوم «الأحد» القادم فى نفس التوقيت.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية “مجموعة مصر” وصيف المجموعة الرابعة “مجموعة تونس”، بينما سيلاقى وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة فى ربع نهائى البطولة.

وحال فوز مصر وتونس فى الدور ربع النهائى سيلعب المنتخبان فى نصف النهائى.