كأس أُمم إفريقيا 2023.. تعادل الكونغو الديمقراطية وزامبيا فى ختام الجولة الأولى لدور المجموعات

فى اللقاء الذى جمعهما على استاد لوران بوكو مساء أمس «الأربعاء»، تعادل إيجابيًا بهدف لكل منهما بين منتخبى زامبيا والكونغو الديمقراطية، في ختام أولى جولات كأس أمم أفريقيا 2023، ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي تقام بدولة كوت ديفوار.

تقدم منتخب زامبيا عن طريق اللاعب كينجس كانجوا في الدقيقة 23، فيما أدرك اللاعب يوان ويسا، والذى حصل على لقب رجل المباراة، هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 27 من زمن اللقاء.

وبعد هذة النتيجة تنتهى الجولة الأولى لمجموعة السادسة، بعد أن كانت المغرب قد لعبت مباراتها أمام تنزانيا، والتى انتهت بفوز كاسح لـ«أسود الأطلس» على تنزانيا بثلاثية دون رد، ليتصدر المغرب المجموعة برصيد 3 نقاط ثم يأتي منتخب الكونغو الديمقراطية بالمركز الثانى برصيد نقطة واحدة بينما منتخب زامبيا في المركز الثالث بنفس رصيد النقاط أيضًا، فيما يأتى فى المركز الأخير منتخب تنزانيا بدون نقاط.