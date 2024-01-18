كأس آسيا 2023.. 3 مواجهات نارية اليوم فى لقاءات تصحيح المسار

تتجه أنظار عشاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم اليوم «الخميس» 18 يناير 2023، صوب استاد «جاسم بن حمد» بنادي السد بقطر، وفى تمام الواحدة والنصف ظُهرًا بتوقيت القاهرة، لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخبي سوريا وأستراليا.

ويُذكر أن منتخب سوريا بدأ مشواره في نهائيات النسخة الـ18 لبطولة كأس أمم آسيا 20223، بتعادل بطهم الفوز أمام نظيره الأوزبكي دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما يوم «السبت» الماضي، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية (B)، فيما فاز منتخب أستراليا متصدر المجموعة، على نظيره منتخب الهند بهدفين دون رد.

وتعود آخر مباراة بين المنتخبين ضمن كأس آسيا إلى عام 2019، وانتهت بفوز منتخب أستراليا على منتخب سوريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مواجهة الهند وأوزبكستان

وفى المجموعة (B) أيضًا، يبحث منتخب أوزبكستان عن تحقيق الانتصار، فى مواجهته مع الهند اليوم «الخميس» على ستاد «أحمد بن علي» في الريان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا AFC قطر 2023.

أكد المدير الفنى لمنتخب أوزبكستان ستريشكو كاتانيتش، على جاهزية فريقه لهذه المباراة، قائلًا: «نحن جاهزون لهذه المباراة التي ستكون صعبة بلا شك، حينما تواجه مثل هؤلاء المنافسين فإنهم يحاولون جعل مهمتنا صعبة وعلينا التغلب على كافة الظروف التي ستواجهنا في اللقاء».

فيما قال المدير الفنى لمنتخب الهند ايغور ستيماتش: «نحن متحفزون تماماً للقاء أوزبكستان ولدينا الفرصة ونأمل نعوض الخسارة في الجولة الأولى، لكن علينا الحذر من منافسنا الذي يمتلك الكثير من نقاط القوة في ظل تواجد لاعبين ضمن الدوريات الأوروبية لديهم المزيد من الخبرات والتجارب السابقة».

فلسطين والإمارات

وعلى ملعب «الجنوب المونديالي» بمدينة الوكرة القطرية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، تُختتم منافسات اليوم بلقاء مُرتقب بين منتخبي فلسطين والإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

واستهل المنتخب الإماراتي مشواره في النسخة الـ18 لنهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بالفوز على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم الأحد 14 يناير 2024، على ملعب خليفة الدولي، بمدينة الريان القطرية، وذلك ضمن مباريات المركز الثالثة (C).

فيما تلقى منتخب فلسطين هزيمة كبيرة على يد نظيره الإيراني (1-4) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي أيضا، على ملعب «المدينة التعليمية» بالريان.

ويسعى المنتخب الإماراتي للفوز لضمان التأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، على أن يتعثر منتخب هونج كونج أمام المنتخب الإيراني في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، والتي ستجمعهما يوم غدا «الجمعة».

فيما سيتعين على منتخب الفلسطيني تحقيق الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل المباشر إلى دور الـ16 عن المجموعة، أو تجنب الخسارة بالخروج بنقطة التعادل على الأقل، والتي قد تساعده على البقاء طرفا في معادلة التأهل عبر أصحاب أفضل مركز ثالث، على أن يفوز في المباراة الأخيرة على هونج كونج.