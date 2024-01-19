كأس أُمم إفريقيا 2023.. استمرار منافسات الجولة الثانية بـ3 لقاءات قوية

تستأنف اليوم «الجمعة»، منافسات الجولة الثانية في بطولة كأس الأُمم الإفريقية 2023، والتى تُقام فعالياتها فى كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير القادم. بـ3 لقاءات قوية ومُثيرة.

الرأس الأخضر المُتصدر يواجه موزمبيق

فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، وعلى ملعب «فيلكس أوفوي بوانيي» فى مدينة أبيدجان، يواجه منتخب الرأس الأخضر منتخب موزمبيق فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس أمم أفريقيا 2023.

ويدخل الرأس الأخضر المباراة، بعد فوزه على منتخب غانا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، فيما يدخل موزمبيق اللقاء بعد التعادل الإيجابى مع منتخب مصر بهدفين لمثلهما، وفى حالة فوز الرأس الأخضر اليوم سيتأهل رسميًا للدور الثانى قبل مباراته الأخيرة ضد الفراعنة.

وتُعد هذه المواجهة هى الأولى بين الرأس الأخضر وموزمبيق فى كأس أمم إفريقيا، حيث لم يخسر منتخب الرأس الأخضر فى آخر 3 مباريات أمام موزمبيق (فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة)، وكانوا جميعا فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

حقق منتخب الرأس الأخضر، فوزه الثالث على الإطلاق فى كأس أمم إفريقيا (تعادل 6 وخسر 3)، حيث جاء فوزه الأخير فى الجولة الأولى (1-0 أيضًا أمام إثيوبيا فى 2022)، لم يفوزوا بمباريات متتالية فى كأس أمم إفريقيا من قبل.

في المقابل، لم تُحقق موزمبيق الفوز فى 13 مباراة بكأس أمم إفريقيا (تعادل فى 3 وخسر 10)، رغم أنها تقدمت فى مباراة تعادلها مع مصر 2-2 (تقدمت 2-1) للمرة الثانية فقط، وقد فعلت ذلك أيضًا فى عام 1996 أمام تونس (تقدم 1-0، تعادل 1-1).

منتخب السنغال ضد الكاميرون ونهائى مبكر

وفى قمة نارية، تُقام فى تمام السابعة اليوم «الجمعة»مساءًا، يصطدم منتخب السنغال حامل اللقب بنظيره منتخب الكاميرون، من مساء اليوم الجمعة، والتى يستضيفها ملعب «شارليس كونان باني» فى مدينة ياموسوكرو، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، فى كأس أمم أفريقيا 2023،.

منتخب السنغال يدخل مباراة الليلة، وهو فى صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الكبير فى الجولة الأولى على نظيره منتخب جامبيا، بثلاثية نظيفة، فيما يمتلك المنتخب الكاميرونى، نقطة واحدة، بعد تعادله مع نظيره منتخب غينيا، بهدف لمثله.

المنتخب السنغالى لديه مجموعة من النجوم، منهم ساديو مانى لاعب النصر السعودى، إدوارد ميندى حارس أهلى جدة، كاليدو كوليبالى مدافع الهلال وإسماعيلا سار جناح مارسيليا الفرنسى، فيما يعود الكاميرونى أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزى، والذى يعود لحراسة عرين أسود الكاميرون، بعد غيابه عن مواجهة غينيا الأولى، وانضمامه المتأخر للفريق، بالإضافة إلى إنجويسا لاعب وسط نابولى، فيما سيتواصل غياب القائد فينسنت أبو بكر للإصابة.

غينيا ضد جامبيا ورحلة البحث عن الفوز الأول

ويختتم هذا اليوم من الجولة الثانية لدور المجموعات، في العاشرة مساء اليوم «الجمعة»، بلقاء نابين منتخبى غينيا وجامبيا على ملعب «شارليس كونان باني» فى مدينة ياموسوكرو، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وكان منتخب غينيا قد تعادل فى الجولة الأولى إيجابيًا مع نظيره منتخب الكاميرون، بهدف لكل منهما ومعنويات منتخب غينيا عالية بعد هذا التعادل، فيما يدخل جامبيا اللقاء بعد الهزيمة القاسية أمام السنغال بثلاثية نظيفة في نفس الجولة.

ويبحث منتخب غينيا عن الفوز الأول تاريخيا على جامبيا في كأس أمم أفريقيا في ثانى لقاء لهما في هذه البطولة، والذى جمعهما النسخة الماضية في دور الـ16 ونجح في حسمه المنتخب الجامبي بهدف نظيف.

فيما يأمل المنتخب الجامبى في تحقيق الفوز الأول في هذه النسخة وتعويض الإخفاق الكبير الذى حدث في الجولة الأولى والاقتراب خطوة مهما نحو إحياء الآمال في التأهل للدور المقبل.