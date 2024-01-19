أُمم إفريقيا 2023.. كاب فيردي إلى دور الـ16.. اكتسح موزمبيق بثلاثية نظيفة

أطاح منتخب الرأس الأخضر بنظيره منتخب موزمبيق بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أُقيمت اليوم «الجمعة»، على ملعب «فيلكس أوفوي بوانيي» فى مدينة أبيدجان، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار، ليحسم منتخب كاب فيردى أول بطاقات التأهل لدور الستة عشر من البطولة فى هذه المجموعة.

بدأ اللاعب تياجو بيبى التسجيل لمنتخب «كاب فيردى» فى مرمى «الأفاعى»، عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف ريان مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 51، ثم عاد زميله كيفين لينينى ليختتم مهرجان الأهداف في الدقيقة 69.

وكان حكم مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق المغربي سمير الكزاز، قد ألغى ركلة جزاء للأفاعى بعد اللجوء إلى تقنية الـ«VAR».

وبهذه النتيجة التى تُزيد من تضاؤل فرص منتخب «الفراعنة» إلى الدور التالى، بات منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا، بعد أن أصبح رصيده 6 نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية، ومنتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين، ثم منتخبى غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.

وستلعب الجولة الثالثة التي ستجرى يوم الثلاثاء، لهذه المجوعة دورًا هامًا فى تحديد وصيف المجموعة بشكل كبير، حينما يواجه المنتخب المصري منتخب الرأس الأخضر، على أن واجه منتخب موزمبيق نظيره منتخب غانا.