“سويلم” يتفقد مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة أسوان

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، اليوم، بزيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بمحافظة أسوان، حيث استجابة لشكاوى عدد من المزارعين من ارتفاع منسوب المياه بأراضيهم ، كما تفقد سويلم عملية تأهيل ترعة سيالة زرنيخ الجارى تنفيذها تحت إشراف إدارة قناطر اسنا الجديدة .

وقد وجه سويلم بقيام المركز القومي لبحوث المياه بتحديد خط الرشح للترعة لفحص المشكلة الخاصة بتسرب مياه الري من الترعة الي الأراضى الزراعية المجاورة للترعة ، مع تحديد أنسب طريقة لإدارة مياه الري بالترعة ، ومراجعة مدى ملائمة موقع قنطرة الحجز الموجودة على الترعة .

وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وخط السكة الحديد ، وهو عبارة عن جسر تنمو عليه بعض النباتات بصورة طبيعية تعمل على تثبيت الجسر ومنع حدوث إنهيار به ، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة مدى إمكانية تعميم فكرة تثبيت الجسور بإستخدام النباتات الطبيعية ، كما وجه بسرعة دراسة شكوى عدد من الأهالي بسبب إزالة معدية أثناء تأهيل أحد الترع من خلال تطبيق النموذج المعتمد للمعديات .