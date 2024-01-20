القومي للإعاقة يشارك في مراجعة الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة

أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشاركة إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس في فاعليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة والخاصة بمراجعة الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2023 – 2030 وذلك للإعداد لعرض تقرير مصر للمراجعة الدورية لاتفاقية حقوق الطفل والذي يعرض في الإجتماع المقرر عقده يوم 4 فبراير المقبل.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن المشاركة تأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين المجلسين، مؤكدة في هذا الصدد أن المجلس قام بطرح وجهة نظره فيما يخص تنفيذ الخطة الوطنية 2018 -2022 ووضع آليات تحديث الإطار الإستراتيجي للطفولة والأمومة وصياغة الخطة الوطنية خلال الفترة من 2024 وحتى 2030 .

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أنه تم تضمين قضايا الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والتي تتضمن في محاورها الخمسة ” السياسات والتشريعات، التعليم المبكر والرعاية والتربية الإيجابية، الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، تعزيز الصحة وتطور نموهم،ثقافة وإعلام تنمية الطفولة”.