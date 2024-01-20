البديوي: من المتوقع استلام 7 ملايين طن من القصب هذا العام وانتاج 700 ألف طن سكر 

أكد اللواء ” عصام البديوي ” الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية ، أنه تم سداد مستحقات المزارعين الذين قاموا بتوريد قصب السكر إلى المصانع السبع وذلك بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم اليها ، وأشار البديوي إلى ان عمليات التوريد تسير كا المعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلي المزارعين ، وأضاف انه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن من قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر ، مشيرا إلى ان المصانع تعمل بكـــامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم .