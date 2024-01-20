اليوم الزمالك أمام الوحدة الإماراتى فى بطولة الوحدة الودية

اختار المدير الفنى لفريق للقلعة البيضاء معتمد جمال، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مواجهة الوحدة الإماراتى، والتى ستجرى اليوم «السبت» فى السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، على استاد آل نهيان في نصف نهائي بطولة الوحدة الودية.

وتنص لائحة البطولة أنه وفى حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح، كما أن التغييرات ستكون مفتوحة لجميع الفرق دون الاقتصار على عدد معين من التغييرات، وفى حال تخطى الزمالك لمنافسه فريق الوحدة، فإنه سيلتقى الفريق الفائز من المواجهة الأخرى بين الاتفاق السعودى وأم صلال القطرى 24 من نفس الشهر.

وعقب هذه الدورة الودية، يتوجه الزمالك إلى دبى لخوض دورة التحدى والتى يستهلها بمواجهة نادى الرجاء المغربى يوم 26 يناير.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد، الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى، وفى الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، محمد السيد، أما الهجوم: محمود شيكابالا، ناصر منسى، مصطفى شلبى.