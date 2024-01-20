السبكى يجتمع مع ممثلى مونتسوريس الفرنسية لبحث سبل التعاون في مجالات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية

اجتمعت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي- رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع ممثلي IMM مونتسوريس الفرنسية، أكبر مراكز متخصصة لعلاج مرضى الأورام والقلب في فرنسا -وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، والاستشارات الطبية عن بُعد، والسياحة العلاجية، والاستثمار في الرعاية الصحية في مصر.

وتوصل اللقاء إلى تكوين مجموعة عمل بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومونتسريوس الفرنسية، لوضع أطر لبروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل الطبي بين الجانبين في علاج المرضى، وسيركز التعاون أيضًا على تبادل الخبرات لرفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وبخاصة في مجالات علاج أمراض وجراحات الأورام والقلب بأحدث التقنيات، كما جرت مناقشات حول إنشاء منصة تنسيقية لهذا الغرض.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه الشراكة ستكون محورًا رئيسيًا في تعزيز الرعاية الصحية وتطويرها في مصر، مع تعزيز مكانتها العالمية كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، مؤكدًا حرص الهيئة على الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة التطورات الحديثة، وتعزيز القدرات في تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى، وتطوير مجالات العلاج، وبخاصة أن السوق المصري واعد ويوفر فرصًا كبيرة للاستثمار والنمو في قطاع الرعاية الصحية.