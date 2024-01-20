قومي المرأة ينظم ورشتي عمل حول قضايا العنف ضد المرأة للعاملين بالنيابة العامة 

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع النيابة العامة ورشتي عمل حول “قضايا العنف ضد المرأة” ، وذلك فى إطار نظام الإحاله الوطني لجرائم العنف ضد المرأة والفتاة بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة رئيس معهد البحوث الجنائية و التدريب والمستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف – مستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس

تناولت الورشتان دور المجلس القومي للمرأة في مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف ، واستعراض جهود المجلس واختصاصات مكتب شكاوى المرأة .

كما تم تخصيص جلسه حول العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني وما تقوم به الدولة من جهود في هذا الملف والتي يأتي من بينها العمل على إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف فى مكان واحد، و تم استعراض أبرز صور جرائم العنف ضد المرأة ، وأركان تلك الجرائم وكيفية التحقيق فيها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها، كجريمه ختان الإناث ،وبعض جرائم العنف النفسي والجنسي و الجسدي، علاوة الي جريمة الاتجار بالبشر ، وكذلك الأدلة الرقمية في جرائم العنف ضد المرأة.