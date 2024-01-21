مركز لا يليق.. نائبة بالشيوخ تؤكد أن مصر تحتل المركز ٥١ في المنافسة العالمية للسياحة والسفر

أكدت النائبة سهير عبدالسلام وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار المجلس على أن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي لمصر، وتبذل الدولة جهود كبيرة للتنشيط والترويج السياحي من خلال قنوات كثيرة، منها جهود هيئة تنشيط السياحي، ومشاركة مصر فى المعارض أو ما يعرف بالبورصات العالمية للترويج السياحي، والمشاركة في معرض برلين وبورصة لندن وبورصة ميلانو، مشيرة إلى انه ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما على مستوى القطاع الخاص أيضًا، ولكن رغم ذلك تدل المؤشرات أن مصر تحتل المركز ٥١ عالميا فى المنافسة العالمية للسياحة والسفر، وهو مركز لا يليق بالثراء الحضاري لمصر، حين تحتل الإمارات المركز ٢٥، وقطر في المركز ٤٣ .

وأوضحت وكيل لجنه السياحة والطيران بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة؛ بأن هناك عدة أمور هامة لتطوير صناعة السياحة فى مصر أهمها:

١- رفع جودة الخدمات السياحية، وذلك بتقديم نوعية عالية من الخدمة وبشكل مستمر وبصورة تفوق قدرة المنافسين الآخرين، وفقا لمعايير موضوعة مسبقا، يمكن قياسها، بما يحقق ولاء العملاء للمنشآت والخدمات السياحية، ويتواءم مع الثقافات والعادات المختلفة لفئات السائحين.

٢- التسويق للمقصد السياحي، وتكوين صورة ذهنية إيجابية للمقصد السياحى فى مصر، وبناء الثقة المتبادلة بين السائح والمقصد السياحي الذي يزوره، لتكرار الزيارة، ونقل تجربته الإيجابية لسياح جدد. عن طريق ما يعرف فى هذا المجال ب word of mouth ، وتشير الإحصائيات إلى أنه إذا كان الـword of mouth ايجابية تصل إلى ١١ فرد آخرين، أما إذا كانت سلبية تصل إلى ٣٧ فرد، ومصر غنية بالمقاصد السياحية التي تتطلب الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام الرقمى منخفض التكلفة، والتى يمكن من خلالها تصحيح الصورة الذهنية لدى السائح، ومواجهه ايه شائعات تستهدف ضرب السياحة فى مصر.

٣- فتح أسواق سياحية جديدة، إلى جانب الأسواق التقليدية، في روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها، والأسواق الجديدة ينبغي أن تتوجه إلى استراليا والصين وأمريكا الجنوبية على سبيل المثال . وتشير الإحصائيات إلى أن السياحة الأوربية إلى مصر تبلغ نسبة ٦٢.٦% ، والعربية ٢٦.٤%. والأمريكية ٥.٥%. والدول الأخرى ٥.٢%، وهو أمر يتطلب سرعة التحرك إلى الأسواق السياحية الجديدة.

٤ – مضاعفة الغرف الفندقية لاسيما وأن هناك أكثر من ٢٣ ألف غرفة فندقية مغلقة في مصر، وإذا كان المستهدف وصول ٣٠ مليون سائح إلى مصر خلال الخمس سنوات القادمة، فإن مضاعفة الغرف الفندقية العاملة أمر بالغ الأهمية.

٥ – الاستغلال الأمثل لمقومات مصر السياحية المتعددة، والتي لم يستغل كثير منها حتى الآن، مثل شريط الساحل الشمالي بأكمله، خلال شهور اعتدال المناخ التي تصل إلى عشرة أشهر في السنة، لاسيما في ظل التطورات الكبيرة فى منطقة العالمين الجديدة، لماذا لا يسند هذا الأمر إلى شركات عقارية تدير تلك السياحة بمهارة وبشكل دولي.

٦- استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، في تحليل البيانات والرد الآلي على الاستفسارات، والتسويق الذكي، وإنشاء واقع افتراضي يجسد المعالم السياحية مثير للاهتمام.

٧- الارتقاء بالثقافة المجتمعية ونشر الوعي السياحي بين فئات الشعب، وأهمية السائح بالنسبة لبلد حضاري مثل مصر، وذلك للارتقاء بالسلوك فى التعامل مع السائح وتقديم المساعدة والرعاية له بشكل يليق بقيمة مصر، ولا ينطوي على، أيه استغلال أو مغالاة أو إساءةِ.