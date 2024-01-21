الخولي يدعو وزارة السياحة بعمل خطة للترويج وتنشيط كافة أنماط السياحة في مصر

دعا حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، وزارة السياحة بعمل خطة للترويج وتنشيط كافة أنماط السياحة في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة.

وقال: ونحن نتحدث عن السياحة الوضع الطبيعي كمصريين دائمًا نقول عن مميزات بلدنا الفريدة السياحية، متابعًا: “والوضع الحالي نتحدث عن السياحة يعنى دولارات يعنى مصنع بيشتغل كل يوم يجيب دولارات، صناعة تقدر تدخلنا دخل محتاجينه بمعنى محتاجينه، يومي مش هنستنى سنين”.

وأشار إلى ما ذكره متحدث مجلس الوزراء، شأن عدد السياحة الوافدة في مصر خلال عام 2023 وصل إلى 14 مليون و900 ألف، قائلا: “وهو رقم لم يتحقق منذ عام 2010، ورقم مهم لسببين، أن هناك شائعات تقول إن السياحة اتضربت، الحمد لله عندنا مدخل للعملة الصعبة، هذا الرقم مطمئن ولازم الناس كلها تعرفه، وأشكر وزير السياحة على تحقيق الرقم”.

ووجه سؤالا لوزارة السياحة عن خطة الترويج لسياحة المؤتمرات، قائلا: عندنا إمكانيات كبيرة فى كل المدن وقاعات مؤتمرات كبيرة، وكذلك سياحة الشواطئ.

وأشار إلى أنه لدينا في البحر المتوسط لدينا عدد وحدات غير طبيعية، قائلا: “عايزين فكر من الوزير عن كيفية استخدام هذه الوحدات الخاصة بالمصريين المغلقة لـ7 و8 أشهر قبل ما نفكر نعمل فنادق هناك”.

وقال عضو مجلس الشيوخ: “مش هفرح لما نبتدى نعمل فنادق في منطقة مقفولة من 7 و8 شهور وهناك عدد فيلات ووحدات مغلقة تكفي 5 آلاف فندق لازم نفكر نستثمرها ازاى”.