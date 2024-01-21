عضو بالشيوخ: مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة ومش قادرين نستغلها الاستغلال الأمثل

طالب النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بإعداد منظومة متكاملة للنهوض بالسياحة، مؤكدًا بأن القطاع يحتاج إلى مناقشة شاملة من عدد من الوزارات بما فيها تدريب الكوادر في فن التعامل مع السائح وغيرها من الأمور الهامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، موضحًا: أن الشعب والحكومة يعلمون أن مصر تتمتع مصر بمقومات سياحيه فريدة مش قادرين نستغلها الاستغلال الأمثل.

وتساءل النائب: ماذا فعلت وزارة السياحة في خطة برنامج مسار العائلة المقدسة، بالإضافو إلى أن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي ونحن في أشد الحاجة إلى تدبير الأموال الخاصة بذلك، مختتمًا: أين دور هيئة تنشيط السياحة واحنا مش قادرين نحقق 50% من المستهدف؟