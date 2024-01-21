وزارة العمل: ختام برامج تدريب مهني في مجال المالتي ميديا بالإسكندرية

اختتمت مديرية العمل بالأسكندرية فعاليات البرنامج التدريبي المجانى الثالث على مهن التسويقالالكتروني والفوتوشوب ، والمونتاج والانيميشن ( المالتى ميديا ) ، وتسليم شهادات إتمام التدريب المهنى للخريجين ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب المهنى لكل برنامج تدريبى، وذلك بمركز أركان لعدد 107 متدرب ومتدربة من الجنسين على هذه المهن المستحدثة في كافة مجالات العمل داخل المجتمع ، وتقديم فرص عمل جديدة فى العديد من المجالات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

يأتي ذلك فى ضوء بروتوكول التعاون بين المديرية ومركز أركان للإبداع ، والذييهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائلالتداول في كافة المجالات لسوق العمل المصري.

أوضح المهندسمحمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك التدريبات تأتى في إطار توجيهاتوزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التىتتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدثالأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى عملياتالتدريب ، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار إستراتيجيةالدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف وكيل المديرية أنه جرى الانتهاء من تدريب الدفعة الثالثة للمتدربين على المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل الحالى والمستقبلى داخل المحافظة لإعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل ، وأفاد المتدربين أن الدورات التدريبية خلال فترة التدريبشملت كافة الموضوعات التي سوف يحتاجها سوق العمل مقدمين الشكر والتقدير للوزارةوالمديرية علي اهتمامهم بالشباب و بملف التدريب المهني ، وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديسمرقس الأسقفية ، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع ، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب.