” سويلم” : متابعة جاهزية المنشآت المائية وخصوصاً منظومة السد العالي وخزان أسوان

فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى منشآت السد العالى للإطمئنان على أعمال الصيانة الدورية للسد والتى تتم بعناية وحرص شديدين . وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة جاهزية كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية ، وخصوصاً منظومة السد العالي وخزان أسوان ، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار ٢٤ ساعة . كما تفقد الدكتور سويلم أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى والجارى تنفيذها حاليا بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، حيث إلتقى سيادته بممثلى الشركات المصرية العاملة فى تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد مشيداً بمجهوداتهم المتميزة فى تنفيذ أعمال التطوير . كما إلتقى الدكتور سويلم بالمهندسين والعاملين بالسد العالى ، وموجهاً بمواصلة أعمال المتابعة الدورية للسد العالى وإستمرار أعمال الصيانة له ، ومشيداً بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ الهام ومعرباً عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالى لعملهم الدائم بإخلاص وعدم إدخار أي جهد لخدمة بلادهم . وأشار سيادته إلى أن مشروع إنشاء السد العالى يعد “أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين” وأهم منشأ مائى فى مصر ، وقد نظم السد العالى عملية الرى وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات ، ويمثل قدرة الشعب المصرى على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة .