كأس أمم إفريقيا 2023.. فوز كبير ومهم لبيرسى تاو ورفاقه على ناميبيا برباعية دون رد

برباعية نظيفة، سحق منتخب جنوب إفريقيا نظيره منتخب ناميبيا، في مباراة قوية ومثيرة، أقيمت مساء اليوم “الأحد”، على ملعب كورهوجو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

بدأ منتخب البافانا بافانا أهداف المباراة، عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله زواني الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و 40، على التوالى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأولاد بثلاثية دون رد.

وفى الدقيقة 75 من الشوط الثاني، يحرز اللاعب ثابيلو ماسيكو الهدف الرابع لمنتخب جنوب إفريقيا، لينتهي اللقاء بفوز البفانا بفانا برباعية نظيفة.

وبهذه النتيجة، يرفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده للنقطة الثالثة في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، بفارق الأهداف عن ناميبيا صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 4 نقاط.