الجولة الثالثة لدور المجموعات اليوم.. 4 لقاءات قوية وحاسمة لتحديد المصير فى أمم أفريقيا

تبدأ الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تشهد إقامة 4 مواجهات بالمجموعتين الأولى والثانية، بعد ضمان منتخب وحيد من المجموعتين التأهل كمتصدر مجموعته، وهو كاب فيردي، الذي ضمن صدارة المجموعة الثانية، التي تضم منتخب مصر، بعد فوزه على حساب غانا بثنائية مقابل هدف، ثم أمام موزمبيق بثلاثة أهداف دون رد.

لقاءات المجموعة الأولى، التى لم يحسم أي منتخب منها التأهل، بعد احتلال منتخب غينيا الاستوائية صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق هدف عن نيجيريا، صاحب المركز الثاني، فى حين يأتى منتخب كوت ديفوار، مستضيف البطولة، في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع بدون رصيد، وتقام المباراتان في التوقيت نفسه، في تمام الساعة السابعة مساء.

كوت ديفوار تصطدم بطموحات غينيا

وعلى ملعب «الحسن واتارا»، وفى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، يلتقي منتخبا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، في مباراة يسعى كل منهما للفوز بها، لحسم التأهل، بدلا من الدخول في حسابات التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، والخروج من أزمات الحسابات المعقدة، خاصة منتخب «الأفيال»، الذي لا يرغب في وداع مبكر للبطولة التى يستضيفها.

ويبحث منتخب «الأفيال» عن استعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام نيجيريا بهدف نظيف فى الجولة الثانية للتأهل للدور المقبل بعد الفوز فى المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو بثنائية نظيفة.

ويأتى منتخب «الأفيال» المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، خلف غينيا الاستوائية صاحبة الصدارة برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد يأتى منتخب نيجيريا فى الوصافة، فيما يتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة بدون نقاط.

وطالب المدير الفنى لفريق كوت ديفوار، جان لويس جاسيت، اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، محذرا من خطورة منتخب غينيا الاستوائية الذى يقدم مستويات مميزة فى البطولة.

نيجيريا فى مواجهة سهلة أمام غينيا بيساو

يلتقى منتخب نيجيريا، فى السابعة مساء اليوم «الاثنين» أيضًا، مع غينيا بيساو فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى فى كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

يسعى منتخب نيجيريا، بقيادة البرتغالى بيسيرو، لمواصلة التألق بعد الفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف فى الجولة الثانية وإحياء آماله مجدداً فى التأهل للدور المقبل بعد التعادل فى أول اللقاءات مع غينيا الاستوائية بهدف لمثله.

بيسيرو طالب اللاعبين بنسيان مواجهة كوت ديفوار والقتال أمام غينيا بيساو من أجل الفوز واعتلاء صدارة ترتيب المجموعة من أجل مواجهة جيدة فى الدور المقبل، وحذر من التهاون فى المباراة أمام غينيا بيساو بعد هزيمتهم فى أول جولتين.

فيما يأمل منتخب غينيا بيساو فى تحقيق الثلاث نقاط الأولى له فى البطولة بعد الهزيمة فى أول مباراتين أمام كوت ديفوار وغيينا الاستوائية، ويسعى لتحقيق الفوز وانتظار التأهل كأحد أفضل التوالت للدور المقبل.

غانا تسعى لخطف بطاقة التأهل أمام موزمبيق

وفي العاشرة مساء اليوم الاثنين، يلتقي المنتخب الغاني، بنظيره المنتخب الموزمبيقي، على ملعب «الحسن واتارا»، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ويقع منتخب «البلاك ستارز» في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات مصر وموزمبيق وكاب فيردي.

ويدخل المنتخب الغاني مباراة موزمبيق بحثًا عن أول انتصار له في البطولة، والغائب أيضا عن «البلاك ستارز» منذ آخر 6 مباريات بمنافسات كأس الأمم الأفريقية، أملًا في تعثر مصر أمام كاب فيردي، والصعود لدور الـ16 كوصيف للمجموعة.

فيما يدخل منتخب موزمبيق المباراة بمعنويات منخفضة، بعد الهزيمة أمام كاب فيردي بثلاثية نظيفة، والتعادل في أولى الجولات أمام مصر بهدفين لمثلهما.

مصر تخوض مباراة مصيرية أمام «كاب فيردى»

يخوض منتخب مصر اليوم الاثنين، مباراة مصيرية ضمن نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، ضد الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، فى نفس توقيت لقاء منتخب غانا أمام منتخب موزمبيق

ويأتى منتخب مصر فى المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد نقطتين فقط، من تعادلين أمام كل من موزمبيق وغانا على الترتيب، وبالتالي على منتخب “الفراعنة” الفوز على الرأس الأخضر من أجل ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ34 من كأس إفريقيا لكرة القدم، من دون الدخول في حسابات معقدة.

فيما حقق منتخب الرأس الأخضر فوزين متتاليين على غانا وموزمبيق على الترتيب، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 الكبارة للقارة السمراء.

وكان منتخب مصر تلقى ضربة موجعة بتعرض نجمه محمد صلاح لإصابة في نهاية الشوط الأول لمباراته أمام غانا (1-1) التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، في الجولة الثانية للبطولة.

وبعد التأكد من غياب محمد صلاح للإصابة، يفاضل البرتغالي روي فيتوريا بين الثنائي مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن، وكان فيتوريا قد دفع بمصطفى فتحي في مباراة غانا وترك زيزو على مقاعد البدلاء.

وينتظر أن يخوض منتخب مصر مباراة الرأس الأخضر بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني أو (مروان عطية)

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، عمر مرموش أو (محمود تريزيجيه).