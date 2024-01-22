” حجازي”:  تشديد الاجراءات المتعلقة بمكافحة الغش فى الامتحانات بكافة صوره

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا اليوم، عقب انتهاء موعد الامتحانات مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤،واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسى.

وأكد الوزير على كافة الإجراءات المتبعة لضمان ضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية، ومن بينها الاجراءات المتعلقة بنقل ورق الامتحانات من المديريات إلى اللجان الامتحانية، كما شدد على مواصلة اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بمكافحة الغش بكافة صوره.

وفي إطار متابعة العملية التعليمية بالمحافظة، استعرض حجازي الآليات المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، حيث أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي.

وأكد حجازى على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في هذه المجموعات وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.