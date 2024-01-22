نجاتي يؤكد أهمية تكنولوجيا المعلومات كقاطرة للاقتصاد.. ويسأل الحكومة عن تفعيل 11 مبادرة رئاسية لتدريب وتأهيل الكوادر

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية تكنولوجيا المعلومات كقاطرة للاقتصاد المصري، متساءلًا عن مدي التفعيل الحكومي لعدد 11 مبادرة رئاسية لتدريب وتأهيل الكوادر تكنولوجيا، والتكلفة وعوائد الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة.

وتساءل “نجاتي” أيضًا عن آلية مشاركة المبرمجين لصناعة محتوى إلكتروني للألعاب الإليكترونية، وعما إذا هناك حاجة إلي تشريعات خاصة لحماية الملكية الفكرية والتنافس في الأسواق العالمية.

وطرح “نجاتي” أيضا تساؤلات حول المبادرة التي أطلقتها القيادة السياسية المصرية لتدريب 10 آلاف مصري وإفريقي لإنشاء 100 شركة مصرية وأفريقية للألعاب والتطبيقات الرقمية، لاسيما وأن التقرير البرلماني يتحدث عن أن 17 شركة فقط عملت بشكل مرضي.

وثمن عضو مجلس الشيوخ الدراسة حول الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا علي ما يقدمه مجلس الشيوخ من دراسات خارج الصندوق وتخدم الاقتصاد الوطني.