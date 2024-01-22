نائب رئيس جامعة الأزهر : لدينا 5 مستشفيات جامعية تستقبل مليون مريض وتجرى مئة ألف عملية سنويا 

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن مستشفيات جامعة الأزهر تضم خمس مستشفيات جامعية؛ ثلاث منها بالقاهرة: (الحسين الجامعي- سيد جلال الجامعي- الزهراء الجامعي)، إضافة إلى مجمع المستشفيات بأسيوط ودمياط، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات تتبع كليات الطب الست بنين وبنات بجامعة الأزهر، إضافة إلى مركز القلب الإسلامي، ومركز السكان، ووحدة الجاما نايف بمستشفى دمياط، ووحدة الكلى بمستشفى سيد جلال..جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لبحث استعدادات مستشفيات جامعة الأزهر للإنضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف صديق أن هذه المستشفيات الجامعية تستقبل نحو مليون مواطن، وتُجري نحو مئة ألف عملية خلال العام، كما أنها تُسهم في كل المبادرات الرئاسية، مثل: منظومة قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة قدم سليمة وغيرها، بجانب وحدة أمومة آمنة بمستشفى الزهراء الجامعي، التي تم افتتاحها مؤخرًا.