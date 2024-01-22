كأس أمم آسيا 2023.. منتخب طاجيكستان إلى دور الـ16 فاز على لبنان بهدفين مقابل هدف

تأهل منتخب طاجيكستان لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الآسيوية عقب الفوز على نظيره اللبناني بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاء هدف منتخب لبنان الوحيد عن طريق اللاعب باسل جرادي في الدقيقة 48، فيما أحرز لمنتخب طاجيكستان الثنائى بارفيزون عمربييف في الدقيقة 81 ونور الدين خمروكلوف في الدقيقة 9 على التوالى.

بهذه النتيجة يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثانى من ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما تذيل منتخب لبنان المجموعة برصيد نقطتين.

وكان قد ضمن منتخب قطر التأهل الى دورى الـ16 فى بطولة كأس الامم الاسيوية عقب الفوز فى الثلاث المباريات وتحقيق العلامة الكاملة.

وجاء تشكيل المنتخب اللبناني على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مطر.

خط الدفاع: حسين زين – خليل خميس – روبرت ملكي – قاسم الزين – نصار نصار.

خط الوسط: باسل جرادي – حسن سرور – علي طنيش.

خط الهجوم: حسن معتوق – وعمر شعبان.