كأس آسيا 2023.. بالعلامة الكاملة قطر إلى دور الـ16 بعد الفوز على الصين بهدف نظيف

فاز منتخب «العنابى» على نظيره المنتخب الصينى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد «خليفة الدولي»، فى منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الآسيوية. وأحرز هدف المنتخب القطرى اللاعب حسن الهيدوس فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب القطرى المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة عقب الفوز في الثلاث مباريات، بينما تذيل المنتخب الصين ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وضمن منتخب قطر التأهل إلي دور الـ16 من بطولة كأس آسيا بعد فوزه في الجولتين الأولي والثانية علي لبنان وطاجيكستان، ويتصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط، فيما جاء منتخب الصين فى الوصافة برصيد نقطتين، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن طاجيكستان ولبنان في المركزين الثالث والرابع.