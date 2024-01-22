أمم أفريقيا 2023.. غينيا الاستوائية تُطيح بـ«الأفيال» مُنظم البطولة برباعية نظيفة

حقق منتخب منتخب غينيا الاستوائية بنظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة 4-0، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم «الإثنين»، على ملعب «الحسن واتارا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

جاءت أهداف المباراة عن طريق إيمليو نسووى هدفين، بابلو جانيت، جاتيك بويلا سام في الدقائق 42، 73، 75، 88 على التوالي لصالح منتخب غينيا الإستوائية.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب غينيا الإستوائية ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وعدم تلقي أية هزيمة وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3.

فيما جاء منتخب نيجيريا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وعدم تلقي أية هزيمة وتسجيل 3 أهداف وتلقي 1.

وجاء صاحب الأرض والجمهور منتخب كوت ديفوار، في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة والخسارة في 2 وتسجيل هدفين وتلقي 5.

وتأكد مغادرة منتخب غينيا بيساو البطولة بعدما حل في مذيلة ترتيب البطولة برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة في 3 مواجهات وتسجيل هدفين وتلقي 7.