كأس أمم أفريقيا 2023.. نيجيريا فى دور الـ16 بعد فوزها على غينيا بيساو بهدف نظيف

تأهل منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 بعد الفوز علي منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم «الإثنين»، على استاد ملعب «فيليكس أوفوي بواني»، فى منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى فى كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

وسجل أوبا سانجانتي لاعب المنتخب الغينى هدف النسور الخضر الوحيد في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بالخطأ في مرماه «هدف ذاتى».

وبهذا الفوز يخطف منتخب نيجيريا بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الأولى إلى ثمن النهائي بعد غينيا الاستوائية المتصدر.

وخاض منتخب نيجيريا مباراته رقم 100 في نهائيات كأس أمم أفريقيا بمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو مساء اليوم الإثنين.

وسجل منتخب غينيا بيساو رقم سلبي بخسارته في مباريات دور المجموعات الثلاث وخالي الوفاض من أي نقاط.

ويعتبر هذا هو الظهور رقم 21 للمنتخب النيجيري في نهائيات أمم أفريقيا، حيث سبق له المشاركة في البطولة في 20 نسخة وحقق اللقب القاري، في ثلاث نسخ سابقة أعوام “1980 على أرضه، 1994 بتونس، 2013 بجنوب أفريقيا.