كأس أمم إفريقيا 2023.. منتخب “الفراعنة” ينتزع بطاقة التأهل لدور الـ16 بعد ماراثون مع الرأس الأخضر

انتزع المنتخب المصري بطاقة التأهل المباشرة لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تعادله المثير مع الرأس الأخضر بهدفين لمثلهما في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجّل محمود حسين تريزيغيه (50) ومصطفى محمد (90+3) هدفي مصر.

فيما أحرز هدفا الرأس الأخضر غيلسون تافاريس (45+1) وبرايان تيكسيرا (90+9)، ليتصدر الفريق المجموعة برصيد 7 نقاط.

ويذكر أن منتخب مصر استفاد من تعادل غانا مع موزامبيق 2-2، لتخطف وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، وضعته فى وصافة المجموعة الثانية.

وسيواجه منتخب مصر في الدور ثمن النهائي وصيف المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا، والتى ستجرى مبارياتها بعد غدا الاربعاء.

كيف سارت المباراة فى شوطها الأول

بدأ اللقاء هادئا نسبيًا بين المنتخبين مع أفضلية الاستحواذ لمنتخب كاب فيردي في وسط الملعب وتناقل الكرات، قبل أن يدخل المنتخب الوطني في أجواء المباراة ويضغط بشكل كبير في الهجوم، بحثًا عن الهدف الأول.

وشهدت الدقيقة 13 أول هجمة خطيرة لمنتخب “الفراعنة” عن طريق عرضية متقنة من محمد هاني، ليقابلها مصطفى محمد برأسية قوية تعلو العارضة.

وفي الدقيقة 20 تصويبة متقنة من عمر مرموش ترتد من حارس المرمى، تصل إلى مصطفى محمد المتابع ليسددها مباشرة ولكن حارس المرمى انقذها للمرة الثانية، ثم تصويبة من إمام عاشور في الدقيقة 22 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في مدافع كاب فيردي.

بعدها وفي الدقيقة 33 ومن تصويبة لمنتخب الرأس الأخضر عن طريق مهاجمه جيلسون تافاريس، لكنها تصطدم بالدفاع المصري وتتحول لركلة ركنية، ثم هجمة سريعة في الدقيقة 37 ولكن يتدخل محمد عبد المنعم ويبعد الكرة.

استمرت محاولات “الفراعنة” على مرمى كاب فيردى عن طريق التصويبات، ومن احداها يحاول أحمد فتوح التسديد مرتين متتاليتين في الدقيقة 40 ولكن الكرة الثانية ارتطمت في مصطفى محمد وتحولت لركلة مرمى لصالح منتخب كاب فيردي.

وجاءت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع لتشهد تقدم منتخب كاب فيردي، من أول هجمة منظمة، بعدما استلم المهاجم جيلسون تافاريس كرة داخل منطقة الجزاء استلمها بأريحية ثم سدد كرة أرضية سكنت شباك محمد الشناوي.

الشوط الثانى

ومع بداية الشوط الثانى، أجرى المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي روي فيتوريا، لدكة البدلاء بحثًا عن تغيير النتيجة والعودة إلى المباراة مرة أخرى، ليتم الدفع بمحمود حسن “تريزيجيه”، والذى حصل على جائزة رجل المباراة ومحمد حمدي، بدلًا من أحمد فتوح وحمدي فتحي، وتغيرت ملامح التغييرات وزادت معها رغبة لاعبى المنتخب الوطني لإدراك هدف التعادل سريعا، ومع أول 20 ثانية يسدد تريزيجيه تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء تعلو العارضة.

وفي الدقيقة 50 تمكن تريزيجيه من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الوطني بعد تبادل للكرة مع أحمد حجازي على حدود منطقة الجزاء، استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة من بين قدمي حارس مرمى كاب فيردي.

بعدها يواصل المنتخب الوطني ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، والفوز باللقاء لضمان التأهل مباشرة للدور الثاني، وكان له ما أراد، وتمكن منتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من اوقت بدل من الضائع، بعد كرة طولية من تريزيجيه، استلمها مصطفى محمد واستغل تقدم حارس المرمى ولعبها من فوقه موقعًا على الهدف الثاني.

لم يهنأ منتخب مصر بتقدمه على كاب فيردي، الذى ينجح فى إحراز هدف التعادل بعد كرة داخل منطقة الجزاء ترتد من الشناوي، ليسددها البديل بريان سيلفا تيكسيرا قوية في الشباك المصرية، قبل أن يخرج الشناوي مصابًا ليحل محله ابو جبل وينتهى اللقاء بين المنتخبين بالتعادل بلا غالب او مغلوب.