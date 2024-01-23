لجنة الشباب بـ ” المحامين” تنظم دورة مكثفة في الارتقاء باللغة العربية الاسبوع القادم

تنطلق الدورة يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري، وتنتهي في 15 فبراير المقبل، وتعقد بمقر الكلية في ست محاضرات بواقع محاضرتين أسبوعياً يومي الأربعاء والخميس.

وتتضمن الدورة فنون المرافعة الشفهية والمذكرات المكتوبة، والأخطاء الشائعة في الإملاء والنحو والأسلوب، وفن الإلقاء المتميز والعوامل المؤدية إليه، ويحاضر فيها اللدكتور أحمد درويش، والدكتور محمد فتحي من كبار أساتذة كلية دار العلوم، وقيمة الاشتراك للدورة مدعومة 150 جنيهًا للمحامي، على أن يكون الحجز لدى موظف النقابة المختص بدار القضاء العالى اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى 27 يناير الجاري بموجب صورة الكارنيه وصورة بطاقة الرقم القومي،وفق للجدول الأربعاء 31 يناير 2024

الخميس 1 فبراير 2024، الأربعاء 7 فبراير 2024، الخميس 8 فبراير 2024

، الاربعاء 14 فبراير 2024، والخميس 15 فبراير 2024، على أن تبدأ المحاضرات من الساعة 3:00 عصرًا وحتى 7:00 مساًء.