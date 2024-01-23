المشرف على القومي للإعاقة تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق؛ وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الذي يوافق ٢٥ يناير من كل عام، وهي الذكرى التي أثبت فيها رجال الشرطة أنهم مستعدون للتضحية بأرواحهم فداءً لهذا الوطن.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن الشرطة المصرية تثبت دوما اخلاصها في دفاعها عن الجبهة الداخلية للوطن، وأن رجالها الأبطال في طليعة الصفوف التي تقاتل وتدافع من أجل حماية ورفعة وطننا العظيم مصر، ومن أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره .

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بجهود وزارة الداخلية في الخدمات التي تخص بها وتقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في المناسبات الوطنية والأيام العالمية لذوي الإعاقة، والتعاون المثمر ما بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المتمثل في استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر و تصاريح العمل لهم مجاناً، وتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفيات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، والتعاون المستمر في مجالات عدة.