قومى المرأة ينظم لتدريب السيدات بمحافظة شمال سيناء ورش تدريبية 

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشتين تدريبيتين علي حرفة فن البنشنيدل ، استهدفت عددا من السيدات بمحافظة شمال سيناء ، حيث ضمت التدريبات الحرفية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية نحو ٥٧ ورشة إستهدفت ما يقرب من ١٢٠٠ سيدة بمحافظة شمال سيناء ، لتدريب السيدات على أساسيات ومراحل صناعة منتجات باستخدام فن البنشنيدل ، بهدف تعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولإسرهن .