طلب إحاطة للسياحة والآثار لإنقاذ المعبد “البطلمي” بقنا
وأشارت النائبة إلى أن معبد “البطلمي” عمره أكثر من ألفين سنة، ويعاني بشكل كبير من الإهمال الشديد، حتى تحول لملعب للأطفال.
وقالت عضو مجلس النواب، للأسف الشديد المعبد لم تتم الاستفادة منه سواء كمزار سياحي، أو القيام بأعمال تنقيب تنقذ جدارياته الجميلة والمتنوعة، ونقله إلى مكان لائق.
وتابعت النائبة فاطمة سليم أمر غير مقبول أن تتعرض فيه آثار عمرها آلاف السنين، لهذا القدر من الإهانة والإهمال.
وطالبت النائبة، وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار بالنظر لهذا المعبد كي تطوله يد التطوير، ويتم إنقاذه من حالة الإهمال والتردي.