أمم إفريقيا 2023.. السنغال تتأهل لدور الـ16 بالعلامة الكاملة على حساب غينيا

حقق منتخب السنغال فوزًا ثمينًا على حساب نظيره غينيا بنتيجة 2-0، وذلك خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب “شارليس كونان باني” بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا بكوت ديفوار.

جاء هدفا المباراة عن طريق كل من عبدولاي سيك، وإليمان نداي في الدقيقتين 61، و90 على التوالي لصالح منتخب السنغال ليختتم “أسود التيرانجا” المجموعة بالصدارة بالعلامة الكاملة.

بهذه النتيجة تواجد منتخب السنغال في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتسجيل 8 أهداف وتلقي هدف واحد.

فيما جاء منتخب الكاميرون في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مثلها وتسجيل 5 أهداف وتلقي 6.

وحل منتخب غينيا بالمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مثلها وتسجيل هدفين وتلقي 3، وتذيل منتخب جامبيا الترتيب برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة في المباريات الثلاث وتسجيل هدفين وتلقي 7 أهداف.