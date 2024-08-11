 كأس آسيا2023.. لقاءا صدامية بين فيتنام والعراق.. واليابان تواجه إندونيسيا

تختتم المجموعة الرابعة بكأس آسيا، اليوم «الأربعاء»، مواجهات مرحلة دور المجموعات، حيث يلتقي العراق أمام فيتنام، واليابان أمام إندونيسيا.

العراق ضد فيتنام

على ملعب جاسم بن حمد تبدأ أحداث المباراة فيما بين منتخبى العراق وفيتنام، في الـ01:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، حيث يتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعد أن فاز في الجولتين الماضيتين على إندونيسيا واليابان.

فيما يأتى منتخب فيتنام فى آخر ترتيب المجموعة بدون رصيد، ويعتبر تالث أكثر منتخب في البطولة تستقبل شباكه أهدافًا برصيد 5 أهداف.

ويذكر أن منتخب العراق لديه سجل قوي أمام منتخب فيتنام، إذ التقى المنتخبان في 5 مواجهات سابقة، فاز «أسود الرافدين» في 4 لقاءات، وأنهى التعادل لقاءً وحيدًا بينهما.

اليابان ضد إندونيسيا

وعلى ملعب الثمامة، تنطلق صافرة البداية في الـ01:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة أيضًا، فيما بين منتخبى اليابان وإندونيسيا، حيث يأتى المنتخب اليابانى فى وصافة المجموعة الرابعة بالبطولة برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز على فيتنام في الجولة الأولى، فيما سقط أمام العراق بالجولة الماضية.

ويأتى منتخب إندونيسيا في المركز الثالث من نفس المجموعة، بنفس الرصيد، جمعها من الفوز في الجولة الماضية على فيتنام بهدف نظيف، وسقط في الجولة الأولى أمام العراق بثلاثة أهداف لهدف.

وقبل هذه المباراة، التقى المنتخبان في 15 مباراة، فاز «الساموراي» بـ8 مواجهات، مقابل 5 انتصارات لإندونيسيا، فيما أنهى التعادل لقاءين.