قومي المرأة يختتم ورشتين لتدريب النساء على حرفة الكانفا بمحافظة جنوب سيناء 

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشتين تدريبيتين علي حرفة صناعة الشنط الكانفا، استهدفت عددا من السيدات بمحافظة شمال سيناء…يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ،والتدريبات الحرفية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية.

يذكر أن التدريبات الحرفية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية تضمنت ٥٧ ورشة إستهدفت ما يقرب من ١٢٠٠ سيدة بمحافظة شمال سيناء ، لتدريب السيدات على أساسيات ومراحل صناعة منتجات باستخدام فن الكانفا ، بهدف تعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولإسرهن .