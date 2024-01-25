عمان تتعادل مع قيرغيزستان وتودع البطولة من دور المجموعات والسعودية تعادلت مع تايلاند وتأهلتا لدور الـ16

ودع المنتخب العمانى بطولة كأس آسيا، والتى تقام حالياً فى قطر، بعد التعادل الإيجابي مع قيرغيزستان بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الخميس”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة.

بدأ المنتخب العمانى بالتسجيل عن طريق لاعبه محسن صالح الغساني فى الدقيقة الثامنة، فيما تعادل قيرغيزستان عن طريق لاعبه جويل كوجو فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وفى نفس المجموعة، تعادل منتخبا السعودية وتايلاند، بدون أهداف.

وكان منتخب السعودية قد تعادل سلبيا أمام تايلاند، فى المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس أيضا، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2023.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وتسجيل 4 أهداف وتلقى 1.

ويأتي فى الوصافة منتخب تايلاند برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في 2 وتسجيل هدفين والحفاظ على سجله خالي من الأهداف.

وتواجد منتخب عمان في المركز الثالث، برصيد نقطتين جمعهما من التعادل في مباراتين والخسارة في لقاء وتسجيل هدفين وتلقي 3.

فيما تذيل منتخب قرغيزستان المجموعة برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل في لقاء 1 وخسارة 2 وتسجيل هدف وتلقى 5.