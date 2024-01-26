إضراب لاعبى منتخب غينيا قبل دور الـ16 فى كأس إفريقيا

بعد أن نجح المنتخب الغيني في العبور لدور الـ16 ضمن أفضل أربعة ثوالث، بعدما حصد أربع نقاط في المجموعة الثالثة، وفي الوقت الذي يفترض فيه أن يستعد المنتخب الغيني لمبارة سيلاقي بها غينيا الإستوائية في 28 من يناير الجاري ضمن دور الـ16، في كأس أمم إفريقيا «ساحل العاج 2023»، فاجأ لاعبو المنتخب الغيني المسؤولين القائمين على إدارة المنتخب، بالإعلان عن إضراب عام.

وذكر موقع «100% Foot» الغيني وصحيفة «RMC Sport» أن اللاعبين تمردوا ولم يخوضوا مران أمس «الخميس»، احتجاجا على عدم حصولهم على مكافآت التأهل لدور الـ16، والتي تقدر بعشرة آلاف دولار لكل لاعب.

وقالت الصحفية أن ممثل عن الحكومة الغينية قام بالاجتماع باللاعبين، ووعدهم بوصول المكافآت لهم غدا «السبت»، إلا أن مجرد الوعد لم يقنع اللاعبين، وأصروا على استمرار الإضراب، إلى أن تجد المشكلة طريقًا للحل، وبعدها ستتواصل الاستعدادات للقاء غينيا الإستوائية بشكل طبيعي.