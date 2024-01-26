هل يُحقق «الفراعنة» و«أسود الأطلس» الأمل فى الـ«نهائى الحلم»

وصل المنتخب المصري ونظيره المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، ومن الممكن أن يتقابل «الفراعنة» مع «أسود الأطلس» حال وصولهما معا للمباراة النهائية.

وكان تأهل «الفراعنة» للدور ثمن النهائي للبطولة القارية، بعد أن جاء فى وصافة المجموعة الثانية خلف الرأس الأخضر، فيما تصدر «أسود الأطلس» المجموعة السادسة.

منتخب مصر يبحث عن تحقيق لقبه الثامن لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم إفريقيا «7 ألقاب حاليا»، فيما يتطلع المغرب للفوز بلقبه الثاني بعد الأول الذي حققه عام 1976 في إثيوبيا.

ومن المعروف أن المنتخب المغربى سيتقابل في الدور ثمن النهائي مع جنوب إفريقيا، فيما سيلاقى منتخب «الفراعنة» أمام منتخب الكونجو الديمقراطية.

وفي حال فوز المنتخب المغربي خلال مباراته المقبلة ضد المنتخب الجنوب إفريقي، فسيقابل في ربع النهائي المنتخب الفائز من مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا، أما منتخب مصر، ففي حالة بلوغه الدور ربع النهائي فسينتظر الفائز من لقاء منتخبا غينيا الاستوائية وغينيا.

وفي حال وصول المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي، فسيجد أمامه أحد المنتخبات الأربعة نيجيريا أو الكاميرون اللذين يلتقيان في ثمن النهائي، ويواجه الفائز منهما في دور الربع النهائي منتخب أنجولا أو ناميبيا اللذين يلتقيان بدورهما في الدور ثمن النهائي الآخر.

والمنتخب المصري في حال التأهل إلى نصف النهائي، فسيلاقى الفائز من مواجهتي مالي مع بوركينا فاسو، والسنغال مع كوت ديفوار على أن يلاقي في حال تأهله للنهائي المغرب إذا نجح الأخير بدوره في الوصول للنهائي.

كل هذه الاحتمالات لو تحققت وبلغ منتخب المغرب والمنتخب المصرى إلى النهائي، فستكون هذه المواجهة بين «الفراعنة» و«أسود الأطلس» بمثابة «نهائي الحلم».