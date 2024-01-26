تعرف على منتخب «الفهود» قبل لقاء «الفراعنة» الأحد القادم فى دور الـ«16» لـ«الكان»

ضرب منتخب الكونجو الديمقراطية «الفهود»، موعداً مع نظيره المنتخب المصرى فى دور الـ16 باللقاء الذى يقام يوم «الأحد» المقبل، بعد أن جاء منتخب «الفهود» فى وصافة المجموعة السادسة، والتي تضم منتخبات المغرب وتنزانيا وزامبيا، برصيد 3 نقاط.

وكان منتخب «الفراعنة»، قد جاء أيضًا فى وصافة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات، ليتأهل مع الرأس الأخضر صاحب الصدارة بـ 7 نقاط إلى دور الـ 16 بالكان.

وستنطلق مباراة منتخب «الفراعنة» أمام منتخب «الفهود» يوم الأحد 28 يناير القادم، عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتستعرض «الأهالى» أهم وأبرز 10 معلومات عن «الفهود» منافس «الفراعنة» في ثمن النهائي قبل اللقاء المرتقب.

القيمة التسويقية: 110 ملايين و400 ألف يورو

معدل الأعمار: 27 سنة و8 أشهر

التصنيف العالمي للفيفا: المركز 67

أغلى لاعب: يوان ويسا بـ 25 مليون يورو

أكبر لاعب: سيدريك باكمبو 32 سنة

الهداف: سيدريك باكمبو بـ 15 هدفاً

الأكثر مشاركة: تسانسيل ميمبا بـ 69 مباراة دولية

أصغر لاعب: بريان بايي 23 سنة

خاضوا 3 مباريات بأمم أفريقيا حققوا 3 تعادلات