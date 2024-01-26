التاريخ يُرجح كفة «الفراعنة» قبل مواجهة «الفهود» في كأس أمم إفريقيا 2023

يستعد منتخب «الفراعنة» لمواجهة نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في العاشرة من مساء يوم «الأحد»28 يناير المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»، بعدما حسم الثنائي تأهلهما لثمن النهائي في وصافة المجموعات.

ورغم الأداء غير المقنع للمنتخب الوطني في دور المجموعات، والتعادل في الثلاث مواجهات، مع استقبال 6 أهداف، فإن مخاوف الجمهور المصري تلاشت بعض الشيء بعد معرفة طريق الفراعنة في الأدوار الإقصائية من البطولة، والذي يبدو على الورق سهلًا لبلوغ النهائي، إلا أن الكلام على أرض الواقع وفى الملعب شئ آخر.

فنجد أنه وفى حال تأهل المنتخب الوطني لدور الثمانية وتخطى عقبة الكونغو، سينتظر الفائز من مواجهة غينيا الإستوائية وغينيا، فيما ستكون مواجهة نصف النهائي هي الأصعب، أمام أحد منتخبات السنغال، كوت ديفوار، مالي وبوركينا فاسو.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، وإنهاء فترة الصيام الطويلة عن التتويجات القارية، 13 عامًا منذ اللقب الأخير للفراعنة في نسخة 2010 بأنجولا.

وتحمل مواجهة «الفراعنة» أمام الكونجو الديمقراطية الرقم 13، في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث التقى المنتخبان من قبل في 12 مباراة ، حقق المنتخب الوطني الفوز في 8 منها، وحسم التعادل 3 مواجهات، فيما تلقى خسارة وحيدة، قاسية، حرمته من التتويج باللقب على أرضه في نسخة 1974.

وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين عام 1970، في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في السودان، وشهدت أول نقل تليفزيوني للبطولة، وقتها كانت مصر تلعب تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، والكونغو تلعب تحت اسم زائير، وقتها فازت مصر بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات، سجله علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق.

أما الخسارة الوحيدة للمنتخب الوطني أمام الكونغو الديموقراطية كانت في المواجهة الثانية، وتحديدًا في نسخة عام 1974 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في مصر، فبعد أن وصلت مصر إلى نصف النهائي، كان الخصم التالي هو زائير، وبرغم التقدم بهدفين لعلي أبو جريشة وهدف عكسي، عادت زائير لتسجل ثلاثة أهداف في 35 دقيقة، وتتأهل للنهائي وتحصد اللقب الثاني لها.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخب الوطني والكونغو الديمقراطية في نسخة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر أيضًا، لحساب دور المجموعات وفاز الفراعنة 2-0 بهدفي أحمد المحمدي ومحمد صلاح.