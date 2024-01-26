خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.. الصحة تطلق حملة “نفسيتنا دنيتنا” 

أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة «نفسيتنا دنيتنا» خلال فعالياتها في معرض القاهره الدولي للكتاب ال 55 ، وتستهدف الحملة التوعية بأهمية الصحة النفسية لمختلف الأعمار، للحد من الظواهر النفسية السلبية، حيث تشارك الوزارة في معرض الكتاب هذا العام من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية .

أكدت الدكتورة “منن عبد المقصود” الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه تم تقديم خدمات الإستشارات النفسية المجانية، إلى جانب الرد على استفسارات الزوار عن المرض النفسي بجميع تخصصاته (للأطفال، المراهقين، البالغين، كبار السن المسنين، علاج الإدمان، مكافحة التدخين) مشيرة إلى تواجد طبيب في كل جناح لتقديم الإستشارات النفسية المجانية، بالإضافة إلى تواجد فرق لاستقبال الجمهور في الجناحين بصاله 1 رقم B45، وصالة 4 رقم B49، والإجابة عن تساؤلاتهم فيما يخص الصحة النفسية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الأمانة، وذلك بهدف التوعية عن الصحة النفسية وعلاج الإدمان والخدمات المقدمة، إلى جانب المساهمة في إزالة الوصمة عن المرضى النفسيين.

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، إلى توزيع 600 منشور توعوي يتضمن معلومات عن الخط ساخن، والأطفال المراهقين، وحقوق المريض، وعلاج الإدمان وطرق الوقاية منه، والممارسات الصحية لتقليل الضغوط النفسية، وصحة المرأة، ودليل المستشفيات والتوعية بالإكتشاف المبكر، والعلامات التحذيرية.

وأوضح الدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، مشاركة المجلس بالمعرض ستساهم بشكل كبير في تعريف المواطنين بقنوات التواصل الفعالة للمجلس سواء للإبلاغ عن الشكاوى أو أخذ المشورة من خلال الخط الساخن والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

حرص المجلس على توجيه الجمهور للأماكن المرخصة والمعتمدة عن طريق نشر فرق تثقيفية بالمعرض حتى لا يتعرض المريض لاي انتهاك، موضحا أن قانون رعاية حقوق المريض النفسي، نص على تخصيص لجان لمتابعتهم والتأكد من حصولهم على حقوقهم بالإضافة إلى ملء استبيانات تهدف إلى معرفة انطباعات الزوار عن الصحة النفسية والمرض النفسي كجزء من دور المجلس القومي للصحة النفسية في تغيير المفاهيم الخاطئة وإزالة الوصمة عن المرض النفسي